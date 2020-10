José Callejón deixa Nápoles e reforça Fiorentina

A Fiorentina anunciou esta segunda-feira a contratação do futebolista espanhol José Callejón, sem especificar a duração do contrato do extremo que deixa o rival italiano Nápoles. "A Fiorentina pode confirmar que o clube completou a contratação de José Callejón", anunciou o emblema viola.

O internacional espanhol de 33 anos, formado no Real Madrid, disputou perto de 350 jogos pela formação napolitana, marcando 82 golos e assistindo por 78 ocasiões, durante as últimas sete temporadas.





Para lá de Callejón, a Fiorentina anunciou também esta segunda-feira as contratações de Antonio Barreca (por empréstimo, proveniente do Monaco) e de Lucas Martinez Quarta (contratado em definitivo ao River Plate).