Joseph Bouasse, ex-jogador da AS Roma, morre aos 21 anos vítima de ataque cardíaco

Joseph Bouasse, ex-jogador da AS Roma de 21 anos, faleceu, esta segunda-feira, vítima de um ataque cardíaco. A informação foi avançada pelo próprio clube italiano, que é orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, que se dirigiu às redes sociais para deixar uma mensagem de força e solidariedade para com a família do médio-ofensivo camaronês.





L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

"A AS Roma lamenta a morte do seu ex-jogador Joseph Bouasse Perfection e envia um forte abraço aos seus ente queridos neste momento de muita dor", pode ler-se na mensagem publicada pelo clube na sua página oficial do Twitter.Durante a sua curta carreira, Joseph Bouasse representou ainda o Vicenza e os romenos do Cluj, clube com o qual tinha contrato desde fevereiro.