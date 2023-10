Jovane Cabral marca na goleada da Salernitana à Sampdoria na Taça de Itália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jovane Cabral, jogador emprestado pelo Sporting, marcou esta terça-feira o quarto e último golo da Salernitana na vitória por 4-0 sobre a Sampdoria, nos 16 avos de final da Taça de Itália de futebol.

O internacional cabo-verdiano marcou aos 86 minutos, quando o jogo já estava resolvido e o histórico Sampdoria, caído na Liga B, totalmente dominado pela formação de Salerno, atual lanterna-vermelha da Liga Italiana.

O extremo, que foi campeão em Portugal pelo Sporting, entrou no jogo aos 64 minutos, quando a sua equipa já vencia por 2-0.

Os outros golos da equipa da casa foram apontados por Ikwuemesi (28') e Tchaouna (45'+1 e 67').

Também hoje, o Cremonese eliminou o Cittadella, em partida que opôs dois clubes do segundo escalão e que terminou com 2-1 no marcador.