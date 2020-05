Júlio César aprova Jiménez ao lado de Cristiano Ronaldo

Com 24 golos até ao momento na presente temporada, Raúl Jiménez é um dos avançados com melhores números em 2019/20 e é com naturalidade que o seu nome tem sido apontado a algumas equipas de topo. Uma delas é a Juventus, que nos últimos tempos tem observado e seguido atentamente os passos do ex-Benfica.





Ora, caso avance efetivamente para a compra do avançado do Wolverhampton, a Vecchia Signora terá de combiná-lo com Cristiano Ronaldo, algo que para o ex-guarda-redes encarnado Júlio César será uma missão fácil."O Cristiano Ronaldo gosta de começar pela esquerda, enquanto o Raul é um homem de área. Creio que o Jiménez, pela sua forma de jogar e de lutar, iria integrar-se bem com Ronaldo. É um avançado de topo e estou certo de que no meio de campeões iria evoluir ainda mais", declarou o brasileiro, em declarações ao 'Tuttosport'.