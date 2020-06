Juventus anuncia contratação do português Félix Correia ao Manchester City

A Juventus anunciou, esta terça-feira, a contratação do jovem português Félix Correia. O extremo, de 19 anos, chega a Itália proveniente do Manchester City, de Inglaterra, e assina contrato válido até 2025. Na época passada, esteve cedido por empréstimo ao AZ Alkmaar, na Holanda, onde alinhou em 23 jogos pela formação secundária do clube, na segunda divisão.





Formado no Sporting, Félix Correia foi contratado pelo Manchester City em 2019 a troco de sete milhões de euros.Agora, a Juventus investe 10,5 milhões de euros em Félix Correia mas acaba por receber em troca 10 milhões, valor pago pelos citizens para garantirem o jovem avançado espanhol Pablo Moreno, que faz o percurso inverso para Inglaterra. Um negócio que foi intermediado pelo empresário Eduardo Marinho.