Juventus anuncia recurso ao castigo de dedução de 15 pontos

A Juventus anunciou esta sexta-feira o recurso em relação à decisão de dedução de 15 pontos na presente tabela classificativa."A Sociedade aguarda a publicação das razões e comunica desde já o recurso ao Colégio de Garantia Desportiva nos termos do Código de Justiça Desportiva", anuncia o emblema de Turim.Refira-se que os bianconeri foram punidos com 'mão pesada' pelo Tribunal Federal de Recurso, na sequência do processo de irregularidades financeiras em transferências de jogadores. Vários dirigentes da Juve também foram castigados no seguimento da investigação em Itália.