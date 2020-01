Juventus aposta forte no regresso de Pogba: 70 milhões de euros mais o passe de Rabiot

A Juventus quer Paul Pogba de novo em Turim. Já no verão se falou de um eventual regresso do francês ao clube italiano, mas o 'Daily Star' revela que os bianconeri esperam agora convencer o Manchester United a vender o internacional gaulês este mês por uma verba a rondar os 70 milhões de euros, mais o passe de Adrien Rabiot.





Rabiot chegou à Juventus proveniente do PSG - onde esteve quase meio ano sem jogar, depois de se ter recusado a renovar - mas tem tido dificuldades para se impor na equipa. O jogador, que segundo o Transfermarkt está avaliado em 32 milhões de euros -, esteve na mira dos red devils no passado, por isso a Juventus acredita que incluí-lo no negócio pode ajudar a convencer o clube inglês a vender Pogba.A imprensa inglesa já tinha noticiado nos últimos dias que em Old Trafford considera-se que o francês parece estar pouco comprometido com o Manchester United e que o clube estaria, por isso, disposto a vender o seu passe.