Juventus com dois casos positivos para Covid-19: grupo já se encontra em isolamento

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, anunciou este sábado que dois funcionários do clube testaram positivo à Covid-19 nos testes realizados durante o dia de ontem.





Apesar de não se tratarem de jogadores nem membros do staff técnico, o clube decidiu seguir o protocolo de segurança e proceder ao "isolamento de confiança", conduta que permite aos jogadores e membros que testaram negativo prosseguir com a normal atividade, evitando apenas o contacto com os que apresentaram resultados positivos.Recorde-se que o futebol italiano está a registar vários casos de Covid-19, com 22 jogadores infetados no plantel do Génova e dois no Nápoles, que no domingo defrontará a formação de Turim."A Juventus Football Club anuncia que, durante as verificações sob o protocolo atual, surgiram dois casos positivos à Covid-19 em dois funcionários do clube. Estes não são jogadores de futebol nem membros da equipa técnica ou médica, no entanto, de acordo com o regulamento e protocolo todo o grupo entrará a partir deste momento em isolamento de confiança. Este procedimento permitirá que todos os sujeitos negativos realizem o treino regular, mas não permitirá o contacto com o lado de fora do grupo [de negativos]", pode ler-se.