Juventus confirma cortes salariais e poupa 90 milhões de euros

A Juventus confirmou este sábado o acordo conseguido com a equipa principal em relação aos cortes salariais para o que resta da temporada. Em comunicado no site, a equipa de Cristiano Ronaldo detalhou as poupanças efetuadas e que podem chegar aos 90 milhões de euros.





Os bianconeri garantem que houve "um acordo com os jogadores e o treinador da equipa principal sobre os salários para a restante temporada desportiva atual." De resto, o clube esclarece na nota oficial que "nas próximas semanas acordos individuais com os membros serão finalizados, conforme exigido pelos regulamentos atuais."A decisão tomada pelo emblema de Turim surge na sequência da pandemia da Covid-19 e o impacto deste acordo deve chegar aos 90 milhões de euros, mas tudo pode depender ainda do possível reinício da Serie A. "Se as competições desportivas da temporada atual forem retomadas, a Companhia e os membros negociarão de boa fé quaisquer acréscimos aos salários tendo em conta o recomeço e a conclusão real das mesmas", lê-se. Além disso, o clube agradece "o compromisso e entendimento de equipa técnica e jogadores neste momento difícil para todos."