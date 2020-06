Juventus de Cristiano Ronaldo regressa dia 22 com visita ao Bolonha

A Serie A já tinha data marcada para o regresso mas esta segunda-feira ficou a conhecer-se o calendário definitivo até ao final da época.





O futebol em Itália regressa dia 20 de junho com um Turim-Parma, disputando-se no mesmo dia um Verona-Cagliari.A Juventus de Cristiano Ronaldo regressa no dia 22, fora de portas, diante do Bolonha.Consulteo calendário completo da Serie A.