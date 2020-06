Juventus em choque com o preço que o Wolverhampton pede por Raúl Jiménez

A imprensa italiana conta que a Juventus está interessada em Raúl Jiménez e que, com a ajuda de Jorge Mendes - empresário do jogador e de Cristiano Ronaldo - gostaria de contratar o avançado mexicano, para substituir Gonzalo Higuaín na próxima época.





Só que, segundo o site 'Calciomercato', o clube campeão de Itália ficou chocado com o valor pedido pelo Wolverhampton: entre 50 e 60 milhões de euros, sem envolver outros jogadores. Um montante que a Juve considera claramente exagerado.Jiménez tem 29 anos e os wolves compraram o seu passe ao Benfica por 41 milhões no último verão. Os 22 golos e 10 assistências que soma nos 44 jogos que realizou esta época impressionam, mas em Itália olham também para a idade e para a pouca experiência que tem ao mais alto nível.A Juventus vai tentar o empréstimo com opção de compra, mas a envolver outros jogadores.