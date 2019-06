Juventus em Inglaterra por Pogba e nome de Cancelo está em cima da mesa

A Juventus está em Londres a negociar o regresso de Paul Pogba com o Manchester United e o nome de João Cancelo integra as conversações. A notícia foi adiantada esta quinta-feira pela Sky italiana.





Fabio Paratici, diretor desportivo da equipa de Cristiano Ronaldo, viajou para Inglaterra e um dos assuntos a tratar é aferir a viabilidade de trazer de volta Pogba. O médio francês deixou precisamente a Juventus para rumar a Old Trafford em 2016 por mais de 100 milhões de euros.Já João Cancelo saiu do radar do Manchester City recentemente dado que, segundo a mesma fonte, a Juventus pediu quase 50 milhões de euros pelo português. Agora, o lateral-direito pode ser usado no negócio de Pogba e rumar à Premier League.