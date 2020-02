Juventus em polvorosa: já se fala na contratação de Guardiola e em juntar Messi e Ronaldo

A derrota com o Verona, no último sábado, causou um autêntico vendaval na Juventus. A imprensa italiana deu conta que Cristiano Ronaldo (que marcou um golo) ficou furioso depois do jogo e o facto de no dia seguinte o Inter ter derrotado o Milan no dérbi de Milão, assumindo a liderança da Serie A, fez soar os alertas em Turim.





A imprensa italiana já fala na sucessão de Maurizio Sarri, que supostamente seria substituído por Massimiliano Alegri até ao final da época - nada mais, nada menos que o treinador que foi despedido para Sarri assumir a liderança dos bianconeri...Ontem terá havido uma reunião entre Sarri, o presidente Andrea Agnelli e o diretor desportivo, Fabio Paratici, com vista a debater o atual momento da equipa.De Inglaterra vêm notícias mais bombásticas: o jornal 'The Sun' escreve esta terça-feira que a Juventus quer contratar Pep Guardiola para a próxima temporada. O treinador catalão tem contrato com o Manchester City, mas Agnelli sempre o quis ter em Turim, conforme contou fonte do clube transalpino àquele jornal. "O Andrea nunca escondeu o seu interesse no Guardiola, ele pensa que o treinador quererá ir para Itália quando achar que chegou o momento de deixar a Inglaterra. A questão é saber se esse momento chegou, mas ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que isso seja possível."Mas as surpresas não ficam por aqui. Já se falou nano final da época; o argentino está insatisfeito com os desempenhos do clube e com as recentes. Como tem uma cláusula no contrato que lhe permite decidir todos os anos em junho se quer ou não continuar, fala-se na possibilidade de o craque deixar o seu clube de sempre já em 2020.O 'The Sun' junta o craque a Pep Guardiola e a Cristiano Ronaldo na Juventus. Será que alguma vez este trio se juntará?