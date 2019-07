Juventus empata na Coreia do Sul com Cristiano Ronaldo no banco

Foi um jogo mais difícil do que inicialmente se estaria à espera. A Juventus empatou (3-3) em Seul com o Team-K League, uma seleção dos melhores jogadores do campeonato sul-coreano, mas esteve a perder, por duas vezes. Maurizio Sarri deixou Cristiano Ronaldo neste último jogo-treino por terras asiáticas no banco.Com um onze composto por Szczesny; Cancelo, De Ligt, Rugani, Beruatto; Emre Can, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain e Mandzukic, os bianconeri foram surpreendidos logo aos 7 minutos com um golo de Osmar, um tiro de fora da área.Mas a Juventus não tardou a recuperar do susto e dois minutos depois Simone Muratore empatou a partida, a passe de Higuaín.Só que os sul-coreanos não estavam para brincadeiras e mesmo em cima do intervalo Cesinha assinou o segundo. O brasileiro chamou os companheiros de equipa e todos festejaram como Cristiano Ronaldo, que assistiu a tudo do banco.Na segunda parte a equipa da casa ainda fez o 3-1. Adam Taggart ganhou um ressalto na área e não perdoou. O caso estava a ficar complicado para a Juventus...Mas na parte final da partida os campeões italianos sacaram dos galões e lá conseguiram evitar um resultado humilhante. Blaise Matuidi reduziu aos 78' e Matheus Pereira empatou aos 81'.De referir que o jogo começou comum atraso de 50 minutos, devido a um atraso na chegada do autocarro da Juventus ao estádio.