Juventus foi confirmada em torneio de jovens e brasileiros só querem saber de... Cristianinho

Aos 10 anos, Cristianinho já é um fenómeno à escala global e, tal como o seu pai, a sua presença em campo parece começar a gerar muita expectativa. Veja-se o caso da Ibercup, um torneio de jovens brasileiro que se vai realizar em janeiro, em Porto Alegre, que esta segunda-feira viu confirmada a presença da Juventus. Ora, na hora de falar da entrada da equipa italiana no elenco, o organizador só pensou num nome... Cristianinho.





"A categoria que virá ao Brasil será a de jovens nascidos em 2009, ou seja, com 11 anos. A nossa expectativa é que ele venha também, já que terá 10 anos e joga na equipa acima da sua idade. Seria muito bom para o torneio e para os jovens daqui, que poderão ter contacto com o filho de uma lenda. Seria muito especial", declarou Márcio Lima, claramente a 'pedir' que o filho de CR7 também viaje com a Vecchia Signora.