Juventus-Inter à porta fechada mas em sinal aberto na televisão

O Juventus-Inter do próximo domingo, absolutamente decisivo nas contas do campeonato italiano, vai ser disputado à porta fechada por causa da propagação do coronavírus no país. A medida, imposta pelo Governo e pela Liga de Futebol italianos, está a dececionar os adeptos, que esperavam poder deslocar-se à Allianz Arena para assistir a Cristiano Ronaldo e companhia, num dos mais aguardados encontros desta edição do campeonato italiano, em Turim.





Contudo, a Sky Itália, o canal de televisão que detém os direitos de transmissão do encontro, está disponível para "compensar" os amantes do desporto, ao transmitir o duelo entre a Juve e o Inter em sinal aberto."Numa situação única, em que todos os cidadãos e empresas têm de fazer sacrifícios, a Sky também está disponível para fazer o seu próprio. A nossa função de utilidade sempre seguiu esse caminho", disse Marzio Perrelli, diretor da Sky Sports, aos jornalistas, após uma reunião da empresa.A Sky está disponível para emitir o jogo, mas também o rescaldo e a análise, no TV8, um canal que a empresa transmite em sinal aberto. Falta receber a aprovação da liga italiana, que se vai pronunciar sobre o assunto.Para além do jogo de domingo, também o Inter-Ludogorets, dos 16avos de final da Liga Europa, esta quinta-feira, vai realizar-se em Milão à porta fechada.