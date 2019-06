Juventus oferece 21 milhões de euros para garantir Sarri

A Juventus já definiu quem deseja para suceder a Massimiliano Allegri no comando técnico da vecchia signora e Maurizio Sarri, o treinador em causa, já pediu para deixar o banco do Chelsea. Segundo o 'Corriere dello Sport', os campeões italianos já fizeram uma proposta concreta ao treinador italiano de 60 anos, que conquistou ao leme dos blues a Liga Europa.





Sarri teria à sua espera um contrato válido para as próximas três temporadas, recebendo qualquer coisa como 7 milhões de euros por ano, fazendo um total de 21 milhões de euros.Cristiano Ronaldo, a estrela do plantel da vecchia signora, terá dado a sua 'aprovação' a Sarri como sucessor de Allegri, faltando ainda Roman Abramovich aceitar abrir mão do treinador, que obrigará o Chelsea a procurar solução.