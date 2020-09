Juventus oficializa chegada de Morata por empréstimo

A Juventus oficializou a contratação de Alvaro Morata, que volta a Turim agora por empréstimo do Atlético Madrid até final da temporada. O campeão italiano paga 10 milhões de euros pela cedência e fica com opção de compra de 45 M€.





Segundo a 'Marca', a Juve pode no próximo verão acionar uma opção para ficar com o internacional espanhol por empréstimo durante mais uma época, o que lhe custaria 10 M€. Caso avance para essa cláusula, os bianconeri podem depois em junho de 2022 ficar com o atacante em definitivo por 35 M€.Desta forma, Cristiano Ronaldo ganha mais um parceiro para o ataque.