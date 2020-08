Juventus oficializa Weston McKennie

A Juventus anunciou este sábado ter chegado a acordo com o Schalke 04 por Weston McKennie. O médio norte-americano, de 22 anos, reforça o plantel às ordens de Andrea Pirlo, cedido pelo clube germânico até 2021, em troca de 4,5 milhões de euros.





A chegada de Weston McKennie a Turim para assinar pela Juventus

No acordo de cedência, a Juventus fica ainda com a obrigação de compra do passe de Weston McKennie "mediante o cumprimento de determinados objetivos desportivos", e com o "direito de aquisição" caso essas metas não sejam alcançadas. segundo o comunicado divulgado pela Juventus, os campeões italianos terão de pagar em ambos os casos 18,5 milhões de euros, mais 7 milhões em variáveis.Na última temporada, o médio norte-americano fez 32 jogos pelo Schalke 04 e marcou três golos.