Juventus pensa em Piccini para suceder a João Cancelo

Com João Cancelo aparentemente de saída para o Manchester City, a Juventus está já de olho no mercado em busca de um sucessor para o lateral português e, segundo o 'Tuttosport', o alvo principal dos dirigentes da Vecchia Signora é outro jogador bem conhecido dos portugueses. Trata-se do italiano Cristiano Piccini, que em 2017/18 atuou no Sporting, antes de se transferir por 10 milhões de euros para o Valencia no ano seguinte, e que é visto em Turim como uma opção 'low cost' para suprir a partida do internacional luso para a Premier League.





A confirmar-se esta transferência, o lateral de 26 anos voltará ao seu país natal depois de cinco temporadas a atuar na Península Ibérica (três épocas no Valencia e uma no Sporting e no Betis), reentrando na Serie A pela porta grande, para reforçar a equipa crónica campeã, na qual Cristiano Ronaldo é a principal figura.De notar, ainda assim, que a Juventus poderá até nem ir ao mercado para colmatar a saída de Cancelo, podendo também optar por apostar em Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio para darem conta do recado no lado direito da defesa, isto segundo a mesma informação apontada pelo 'Tuttosport'.