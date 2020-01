Juventus prepara oferta para juntar Pogba a Ronaldo

O 'Tuttosport' adianta esta terça-feira que a Juventus estará a estudar apresentar uma proposta ao Manchester United para conseguir o retorno de Paul Pogba. De acordo com o diário de Turim, a ideia da Vecchia Signora passa por tentar convencer os red devils com uma oferta de 60 milhões de euros, à qual acrescenta ainda o passe do médio alemão Emre Can.





Segundo a mesma publicação, a ideia de voltar a Turim até é vista com bons olhos pelo médio francês, que em 2016 trocou a Juve pelos red devils a troco de 105 milhões de euros. Um valor elevado que acabou por não resultar da forma como tanto jogador como clube inglês desejavam, já que três épocas e meia depois o médio continua sem convencer totalmente em Old Trafford.Por outro lado, a possível chegada de Pogba é algo que agrada também a Maurizio Sarri, visto não estar totalmente satisfeito com a resposta dos seus elementos de meio campo. Na prática, escreve o 'Tuttosport', apenas Miralem Pjanic é visto como um intocável pelo técnico, pelo que se torna urgente garantir um reforço importante para esta zona do terreno.