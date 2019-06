Juventus prepara-se para apresentar Sarri ao estilo... Cristiano Ronaldo

Maurizio Sarri pode não ser um treinador com a dimensão mediática de José Mourinho ou Pep Guardiola, mas a Juventus vai apresentá-lo como se de uma super estrela se tratasse. Segundo o 'Tuttosport', o novo técnico da Vecchia Signora será apresentado esta quinta-feira, pelas 11 horas locais (menos uma em Lisboa) na sala Gianni e Umberto Agnelli, um espaço que apenas por uma vez foi utilizado: para a apresentação de Cristiano Ronaldo, há um ano.





Um sinal que está a ser entendido em Itália como uma prova de que a Vecchia Signora deposita muitas esperanças no trabalho do antigo treinador do Chelsea, que na temproada passada conseguiu conquistar a Liga Europa.