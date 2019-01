Juventus quer juntar Bruno Alves a Ronaldo enquanto luta por Rúben Dias

Bruno Alves marca golaço de livre direto Bruno Alves marca golaço de livre direto

Ronaldo, Bruno Alves, Cédric, Leonardo Jardim: portugueses fazem manchetes



Bruno Alves pode estar a caminho da Juventus. O clube de Turim quer antecipar a solução para a eventual saída de Medhi Benatia e pensa no internacional português, de 37 anos, atualmente no Parma, para ocupar o lugar do central marroquino.A poucos dias do fecho do mercado de transferência (termina a 31 de janeiro), a Juventus procura um central e segundo avança esta sexta-feira o 'Tuttosport', Bruno Alves é visto como solução.A publicação italaina avança que Allegri quer assegurar um bom central a título de empréstimo ou uma oportunidade de negócio de luxo, mas a baixo custo, já que não quer hipotecar a luta por Matthijs De Ligt e também peloAs boas exibições de Bruno Alves no Parma esta época não passaram despercebidas aos responsáveis da vecchia signora. O internacional português não é o único nome a ser avaliado pela Juventus, mas, segundo o 'Tuttosport', ganha vantagem por dois motivos: Bruno Alves é amigo de Cristiano Ronaldo e também é representado por Jorge Mendes.Bruno Alves chegou ao Parma esta temporada , depois de uma época a jogar na Escócia ao serviço do Rangers.O central internacional portugês soma com a camisola do Parma, 9.º classificado da Serie A, 19 jogos e dois golos marcados.