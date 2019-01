Juventus quer juntar Modric a Ronaldo e Jorge Mendes já foi chamado ao negócio

Luka Modric é alvo da Juventus, avança a 'Mediaset Italia'. O interesse dos bianconeri em voltar a reunir o médio croata a Cristiano Ronaldo tem como peça chave um outro português: Jorge Mendes. O agente foi chamado a intermediar o negócio, fator que pode pesar o negócio para o lado da Juventus, em detrimento do Inter Milão, clube que tentou seduzir Modric a mudar-se para o campeonato italiano.Este movimento de mercado terá mesmo apanhado de surpresa os dirigentes do Inter Milão, em especial Beppe Marotta, ex-dirigente da Juventus, que se mudou recentemente para os nerazzurri. No verão passado, o Inter terá oferecido um contrato de quatro temporadas ao croata com um salário cifrado nos 10 milhões de euros limpos. Os milaneses ofereciam ainda mais dois anos adicionais de contrato no Jiangsu Suning da Superliga chinesa com o mesmo salário (o proprietário do Inter Milão também é proprietário do clube chinês). No total, o médio do Real Madrid encaixaria 60 milhões de euros em seis anos e chegou mesmo a considerar mudar-se para Itália, mas Florentino Pérez convenceu-o a permanecer em Madrid.Agora, o Inter Milão não está sozinho na corrida pelo atual Bola de Ouro, tendo na Juventus um concorrente de peso para fechar um dos melhores médios da atualidade. O croata ainda não renovou pelo Real Madrid e tudo indica que pode mesmo estar de saída dos merengues no próximo verão.