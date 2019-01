Juventus reúne-se com Jorge Mendes no Dubai para tentar garantir James Rodríguez

A Juventus vai tentar contratar James Rodríguez neste mercado de inverno, tendo para o efeito agendado uma reunião com o empresário Jorge Mendes por estes dias no Dubai, onde o agente do jogador estará a propósito dos Soccer Awards. A notícia está a ser avançada pela imprensa italiana.O colombiano do Real Madrid está emprestado ao Bayern Munique, que tem uma cláusula de compra por 35 milhões incluída no contrato de empréstimo, mas os alemães não estão interessados em continuar com os seus serviços. Além do mais, Rodríguez ter-se-ia envolvido numa discussão com o treinador Niko Kovac por não estar entre as primeiras escolhas do técnico.Rodrígues está em Madrid a recuperar de uma lesão num tornozelo, sofrida recentemente.