Kolarov: «Estamos fechados há sete dias mas todos bem»

"Muitas pessoas não levaram a sério a situação", garante Aleksandar Kolarov, jogador da Roma. Em entrevista ao Sport Kluba, o defesa contou como está a viver este período de quarentena.





"Estou bem e nenhum jogador do plantel está infetado. Estamos em isolamento há sete dias, estamos bem e não saímos de casa". Em Itália muitas pessoas estão agora a seguir as regras, apesar das medidas terem sido tomadas demasiado tarde pelos políticos. Os italianos não perceberam logo a gravidade da situação. Quero deixar um apelo: temos de ser responsáveis, não só por nós próprios, mas pelos outros. Se ignorarmos a situação, não vamos sair desta crise. Olhem para o exemplo da China: são milhões, mas muito disciplinados e em quatro meses conseguiram parar esta pandemia", disse o jogador sérvio de 34 anos.Kolarov não acredita que as competições possam regressar brevemente: "Neste momento nenhum de nós pensa em voltar a jogar, o futebol não é a prioridade para ninguém. Fala-se de terminar a época a 30 de junho, mas não me parece possível. Seria ótimo podermos comunicar que voltaríamos aos jogos na primeira semana de maio, significaria que tudo teria voltado à normalidade. Mas não parece possível: neste ponto de vista sou pessimista", explicou.