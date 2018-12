Koulibaly agradece mensagem de Ronaldo: «Espero que as coisas mudem um dia»

"Obrigado, Cristiano. As tuas palavras estão certas. Espero que as coisas mudem um dia", escreveu o internacional senegalês, de 27 anos.



A mensagem, refira-se, mereceu aprovação de outras figuras do futebol, tais como Medhi Benatia (que escreveu "Bravo, irmão"), Rio Ferdinand (que comentou "exatamente, mano") ou ainda de Blaise Matuidi e Nani. Quem também comentou foi Odell Beckham Jr., jogador de futebol americano, deixando o emoji de um 'bode' (em alusão à sigla GOAT, que tem sido utilizada para apelidar de alguém de "o melhor de todos os tempos").