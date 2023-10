Lazio bate Fiorentina com um golo aos 90'+5 e sobe ao 7.º lugar da Serie A

A Lazio venceu esta segunda-feira a Fiorentina por 1-0, no Estádio Olímpico de Roma, a fechar a 10.ª jornada da Liga italiana, com um golo marcado aos 90'+5 minutos, de penálti.

O nulo arrastou-se durante todo o jogo e só foi desfeito já em período de compensações, quando o central sérvio da Fiorentina Nicola Milenkovic meteu a mão na bola e deu a vitória à Lazio.

Encarregado da marcação da grande penalidade, o ponta de lança Ciro Immobile não desperdiçou a oportunidade para garantir três preciosos pontos à sua equipa, que ascende ao sétimo lugar, com 16 pontos, justamente a um da Fiorentina, que segue em sexto, com 17.

A Serie A é liderada pelo Inter, com 25 pontos, seguido da Juventus, com 23, do AC Milan, com 22, da Atalanta, com 19, e do Nápoles, detentor do título, com 18.