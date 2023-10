Lecce e Sassuolo não vão além de um empate na 8.ª jornada da Serie A

O Lecce e o Sassuolo empataram esta sexta-feira 1-1 em jogo da 8.ª jornada da Liga italiana, enquanto Empoli e Udinese não foram além de um nulo.

A jogar fora, o Sassuolo adiantou-se no marcador aos 22 minutos, com um golo de Berardi, de penálti, mas o Lecce conseguiu chegar ao empate na segunda parte, com um tento do montenegrino Nikola Krstovic, aos 48'.

Já o Empoli e a Udinese empataram 0-0 na partida que abriu a ronda, com o defesa português João Ferreira a ser suplente utilizado na equipa de Udine, ao contrário de Domingos Quina, que não saiu do banco de suplentes.

Na classificação, liderada pelo Inter Milão e AC Milan, com 18 pontos, o Lecce é sétimo com 12, o Sassuolo nono com 10, enquanto a Udinese é 17.ª com cinco e o Empoli 18.º com quatro.