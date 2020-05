Lenda do futebol italiano não perdoa Chiellini: «Com os meus capitães aprendi a respeitar»

Os comentários que Giorgio Chiellini fez sobre antigos companheiros numa entrevista ao 'La Repubblica' mereceram duras críticas por parte de Marco Tardelli, antiga lenda do futebol italiano, que confessou estar "desiludido" com as palavras do capitão da Juventus.





"Estou profundamente desiludido com as palavras do Giorgio Chiellini, capitão da seleção italiana, da Juventus e membro importante da associação de jogadores", considerou o antigo jogador, agora com 65 anos, que é adjunto da seleção da Irlanda."Usou palavras duras relativamente a companheiros que o consideravam uma referência. E declarar ódio relativamente a outro clube só dá origem a mais ódio", acrescentou. "Respeitar o adversário, mesmo nos momentos mais difíceis foi o que aprendi com capitães como Dino Zoff e Gaetano Scirea."Recorde-se que o defesa da Juventus vai lançar um livro biográfico na próxima semana e na entrevista que deu ao 'La Repubblica' arrasou Mario Balotelli e Felipe Melo, além de ter confessado odiar o Inter.