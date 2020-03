Líder dos ultras da Atalanta pede o fim da época para o clube: «Não faz sentido aplaudir golos»

O líder dos ultras da Atalanta pediu que o clube se retire da Serie A, em respeito para com todas as pessoas que já morreram em Bergamo, vítimas do coronavírus. A cidade é uma das mais fustigadas pela pandemia em Itália e, numa carta aberta endereçada ao presidente do clube, Claudio Galimberti pede a Antonio Percassi que tome a decisão que considera ser "única" e "histórica".





"Penso que o campeonato para a Atalanta termina aqui. Talvez não seja viável, mas quero que a nossa Atalanta seja um exemplo para todos nesta guerra, independentemente do que vierem a decidir nas cimeiras do futebol. Sei que isto vai contra os seus próprios interesses enconómicos, mas também sei que você é um homem de fé. Bergamo e os seus habitantes vêm antes da nossa equipa", escreveu."Basta pensar em quantos apoiantes do clube foram contagiados por este maldito vírus. Não pensamos que voltar à Atalanta equivaleria voltarmos ao normal, significaria não respeitar quem não conseguiu chorar os que deram a vida por Bergamo. Haverá sempre tempo e um dia para a Atalanta regressar e para venceremos o campeonato. Mas aplaudir um golo de Gomez não faz sentido neste momento. É apenas uma opinião pessoal, mas conhecendo-o um pouco, tenho certeza que pode pensar como eu: este único e já histórico massacre da cidade merece uma decisão única e histórica. Com respeito e fé", acrescentou.