Liga italiana quer voltar a 13 de junho

A Serie A, o organismo que tutela a principal liga italiana de futebol, anunciou esta quarta-feira que vai propor ao governo o regresso da competição a 13 de junho. A decisão surgiu após uma Assembleia Geral, que reuniu todos os 20 clubes que integram a prova por videoconferência.





Na reunião, foram propostas alterações ao protocolo médico que vai orientar técnicos e jogadores no regresso aos treinos. Um protocolo que acabou por ser aprovado, apesar de continuar envolto em controvérsia entre os responsáveis médicos de alguns clubes.Entre as medidas que integram este protocolo, está o facto de todo o plantel ficar obrigado a uma quarentena de 15 dias, caso um jogador, elemento da equipa técnica ou staff acuse positivo num teste à Covid-19. Um modelo distinto do adotado pela liga alemã, que decidiu isolar apenas o elemento afetado e testar o restante grupo.Até 22 de julho, data apontada para a realização da final da Taça de Itália, as 11 jornadas que faltam da Serie A devem estar completadas.