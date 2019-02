Lirola viu centenas de DVD para travar Ronaldo

Cristiano Ronaldo é uma figura incontornável no futebol italiano e leva a que os seus adversários tudo façam para o anular. Até mesmo passar horas e horas a ver como joga o avançado português. É o caso de Pol Lirola, lateral do Sassuolo que defronta domingo a ex-equipa Juventus - foi lá júnior e esteve nos seniores, mas sem jogar - na 23ª ronda do campeonato."Vai ser muito difícil. É mais fácil falar na teoria do que dentro do campo", analisou Lirola ao ‘Tuttosport’, abordando o facto de ver CR7 como um grande exemplo: "Ronaldo era a minha referência quando eu era criança. Eu via centenas de DVD dele a jogar, mas é muito difícil marcá-lo em campo. Ainda tenho na memória todos os movimentos que ele fez na 1ª volta contra nós [Sassuolo], em Turim. Dribles, profundidade, cabeceamento, sprints... tudo! Estamos a falar de um autêntico fenómeno."De resto, Lirola não conseguiu travar Ronaldo na 1ª volta, mas ficou com uma recordação, ao ter tirado uma fotografia com o craque luso e que ainda hoje é a imagem de fundo do seu telemóvel. "Ele e Messi são dois monstros, mas Ronaldo é o meu ídolo. Tinha 12 anos quando ele foi para o Real Madrid e via todos os jogos do Real só por ele estar lá", relembra.No jogo em Turim, Lirola recebeu a camisola de Dybala, colega na pré-época da Juve, em 2016. Domingo já sabe: "Vou tentar a do Ronaldo após um jogo difícil."Lirola recorda que aprendeu muito na curta passagem que teve pela Juventus e, na hora de enumerar a sua maior referência na posição de lateral, recorda um ex-colega nos bianconeri: "Daniel Alves! É o meu exemplo como lateral-direito e aprendi muito com ele na pré-época de 2016/17." Porém, um português merece uma menção honrosa. "Agora, gosto muito de ver o Cancelo e Carvajal a jogarem", admitiu.