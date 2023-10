Loftus-Cheek solta o 'animal': «Aqui tenho paz. No Chelsea sentia-me enjaulado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ruben Loftus-Cheek, de 27 anos, trocou o Chelsea pela Milan em busca de um novo rumo para a carreira. Após 19 anos de ligação ao emblema londrino, seguiu viagem para o gigante italiano e tem mostrado serviço, tendo sido convidado para ser capa da revista semanal da Gazzetta dello Sport ['Sportweek']. Falou de livros e... soltou-se, dizendo aquilo que estava guardado há anos.

"Sou viciado em livros, adoro ler e quando o faço sinto uma paz interior incrível. Dá-me paz e liberdade", registou em toada 'zen', seguindo depois para as palavras duras: "No Chelsea sentia-me como um animal enjaulado. Não jogava tanto quanto desejava e quando era chamado alinhava em posições onde não me podia expressar."

"Aqui tenho paz de espírito, jogo a médio como gosto e sinto-me como uma criança novamente. Não tenho qualquer problema e isso é excelente", rematou.