Lozano e as críticas no Nápoles: «O sucesso não é uma mão cheia de estranhos a aplaudir»

No último verão, o futebolista mexicano Hirving Lozano deixou os holandeses do PSV Eindhoven rumo ao Nápoles, naquela que foi a transferência mais cara da história do clube italiano , que vive atualmente um período complicado, com o presidente Aurelio De Laurentiis a planear uma revolução no plantel, na sequência da crise provocada pelo estágio forçado. E face às críticas, Lozano publicou no Instagram um longo texto, em que refere que "para deixar marca, é preciso tocar o chão antes de voar"."O sucesso não é uma mão cheia de estranhos a aplaudir, mas aqueles que querem dizer que têm orgulho em ti. Quando o que tens a dizer é mais valioso do que o silêncio, e quando és silenciosamente capaz de entender que existem coisas que simplesmente não precisam de ser ditas", pode ler-se ainda.