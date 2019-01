Lucas Paquetá reforça Milan

O futebolista brasileiro Lucas Paquetá transferiu-se do Flamengo para os italianos do AC Milan, pelos quais assinou hoje um contrato válido por cinco temporadas.O heptacampeão europeu pagou ao Flamengo 35 milhões de euros, embora o clube italiano não tenha divulgado detalhes da operação financeira relativa à transferência.Paquetá, de 21 anos, começará a treinar no Milanello, centro de treinos do AC Milan, na próxima segunda-feira e será apresentado à comunicação social no dia seguinte.O médio brasileiro fez a sua estreia pela seleção brasileira ao envergar a 'canarinha' frente aos Estados Unidos e El Salvador, em setembro, em dois jogos de caráter particular.