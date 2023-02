Ambiente complicado no Inter, adversário do FC Porto: Lukaku insultou colega de equipa no jogo

O Inter de Milão não só não ganhou como poderá ter problemas para resolver no balneário. Os jornais italianos dão destaque ao bate-boca azedo no final da primeira parte entre Romelu Lukaku e Nicolò Barella.Ao minuto 39, as câmaras registaram um diálogo áspero entre os dois, com o avançado belga a dizer ao colega de equipa: "Não faças isso. Pára com esses braços! Não faças isso. Não é bom, é algo insultuoso, pára agora!", disse Lukaku, que obteve uma resposta por parte do médio que não foi percetível.Sabe-se apenas que Lukaku não terá gostado do que ouviu: "Vai levar no cú, filho da p...", exclamou o possante avançado titular no nulo com a Sampdoria esta segunda-feira.Recorde-se que a formação de Simone Inzaghi recebe o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 22 de fevereiro.