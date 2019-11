Lukaku: «Racismo em Itália? Sabia que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde»

Lukaku não se mostrou surpreendido com os incidentes racistas verificados ao longo da época em vários estádios italianos, muito pelo contrário. O avançado belga do Inter, ao qual chegou no passado verão via Manchester United, confessou que "já esperava".





"Sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer", reconheceu o ponta-de-lança, de 26 anos, em conferência de imprensa da seleção belga, que defronta o Chipre na próxima terça-feira, na última jornada de apuramento do Grupo I para o Euro'2020. "Estava preparado para isso. Antes de vir, falei com alguns amigos que jogaram na Serie A e eles avisaram-me sobre a situação", relatou.Os incidentes em Cagliari ainda estão bem vivos na memória do internacional belga. "Foi um momento difícil. A Serie A e a UEFA têm de fazer mais. A UEFA tem de agir. Podemos promover a campanha 'Não ao Racismo' mas se não fazemos nada para conter o fenómeno perde o sentido", lembrou, garantindo, no entanto, que se sente bem em Itália. "Tenho-me divertido. As pessoas na rua são muito simpáticas para comigo e a minha família gosta de estar cá. Tenho de me concentrar nisso", finalizou.