Mãe de Davide Astori fala pela primeira vez: «Naquele dia acordei paralisada»

Anna e Renato Astori, os pais de Davide Astori, falaram pela primeira vez com a imprensa italiana. Os dias custam a passar na casa onde a família vive, rodeada por fotografias de Davide em criança. O capitão da Fiorentina morreu subitamente em março deste ano, em Udine, no hotel onde a equipa se encontrava concentrada; concluiu-se que o jogador, de 31 anos, padecia de um problema cardíaco."Naquela manhã o meu marido e eu planeámos ir à missa e depois votar, mas eu acordei com os meus braços paralisados, com frio, com o corpo vazio, com um sentimento que nunca tive na vida. Eu não sabia de nada, mas ao mesmo tempo era como se soubesse de tudo", conta a mãe.Anna tenta encontrar forças para continuar a viver, até porque tem mais dois filhos e a neta, filha de David. "Sou mãe e tenho o dever de ser forte por eles..." Já conseguiu reunir forças para ir ao cemitério, mas diz que Davide não está debaixo da terra nem no céu: "Ele está no quarto, a brincar com os irmãos."Davide deixou a mulher, Francesca, e a filha, Vittoria, de apenas dois anos e meio. "A Francesca é uma mãe com uma força inexplicável", conta Anna, também orgulhosa da pequena Vittoria. "No outro dia o avô estava a folhear a 'Gazzetta dello Sport' e havia uma foto do Pasqual a abraçar o David. A Vittoria sorriu e disse calmamente 'é o meu papá'."Concluiu-se que Astori faleceu devido a um problema cardíaco mas a mãe quer mais respostas. "Quero saber porquê. Não estou à procura de um culpado, porque o que aconteceu foi uma fatalidade e sei que ninguém queria que isto sucedesse, mas ao mesmo tempo quero que não volte a repetir-se, não quero que nenhuma mãe passe por aquilo que estou a passar. Em Itália fazem bons exames, bons testes aos atletas, mas têm de ser melhores e mais seguros ainda. Não quero que o sacrifício do meu Davide tenha sido em vão."