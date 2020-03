Mais cinco jogadores do Inter deixam Itália

Terminado o período de quarentena, grande parte dos jogadores do Inter de Milão deixaram Itália para se juntarem às famílias nos respetivos países.

Romelu Lukaku viajou esta terça-feira para a Bélgica, ele que nos últimos dias tinha expressado publicamente que sentia muita falta do filho e da mãe. Moses, Young e Eriksen rumaram a Inglaterra. O dinamarquês, que esteve seis anos e meio no Tottenham antes de se mudar no passado mês de janeiro para o Inter, cumpriu as duas semanas do período de quarentena no centro de treinos do clube italiano, após o hotel onde morava ter encerrado devido à covid-19.

Diego Godín voltou para o Uruguai, enquanto Brozovic e Handanovic deixaram o território italiano ontem, segunda-feira.

Os jogadores estrangeiros tiveram autorização do clube para deixarem o país depois de quinze dias de isolamento. Recorde-se que a medida foi imposta ao plantel depois de Daniele Rugani, jogador da Juventus, ter testado positivo após o jogo do Inter em Turim, o último para a liga italiana antes da paragem das competições. Nenhum dos jogadores do Inter de Milão apresentou sintomas e, por isso, não foram realizados testes ao plantel.