Maldini e o possível regresso de Ibrahimovic ao Milan: «Não sei se aceitaria ficar no banco»

A possibilidade de Zlatan Ibrahimovic voltar ao campeonato italiano ganha, a cada semana, mais força. Paolo Maldini, diretor desportivo do AC Milan, afirmou que o regresso do avançado dos LA Galaxy aos rossoneri seria "um sonho" apesar de não estar completamente convicto de que o sueco seria titular indiscutível na equipa."O regresso de Ibra seria um sonho para nós, mas na sua cabeça pode estar o medo de já não o vermos um Ibra dominante. Lembro-me quando Ancelotti deixou-me no banco de suplentes num dérbi e eu entendi que já não estava no meu melhor momento. Não sei se o Zlatan aceitaria isso, ir para o banco", afirmou Maldini, em entrevista concedida à 'Sky Sports Italia'.Contudo, o antigo jogador dos milanistas revela que falta alguma "experiência" no plantel, de forma a poder competir em todas as competições, principalmente na Liga dos Campeões. "Creio que temos um melhor plantel relativamente ao do ano passado. Procuramos dar talento jovem à equipa, mas há que acrescentar alguns jogadores com experiência. Nenhuma equipa jovem consegue ganhar a Serie A ou a Liga dos Campeões", finalizou.Recorde-se que a última vez que o AC Milan conquistou o campeonato italiano foi na época 2010/11, altura em que Zlatan Ibrahimovic estava nos rossoneri.