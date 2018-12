Maradona apoia Koulibaly: «No Nápoles também fui vítima de cânticos racistas»

Diego Armando Maradona também não passou ao lado da polémica o momento em Itália e utilizou as redes sociais para manifestar o seu apoio a Kalidou Koulibaly, jogador senegalês do Nápoles vítima de cânticos racistas por parte dos adeptos do Inter, no Boxing Day."Eu joguei 7 anos no Nápoles e também fui vítima de cânticos racistas por parte de algumas claques. Todavia recordo-me das bandeiras que diziam 'Bem-vindos a Itália'. Hoje sinto-me mais napolitano e hoje quero estar ao lado de Kalidou Koulibaly. Espero que tudo isto marque um antes e um depois, para terminar de vez com o racismo no futebol. Saudações a todos!", escreveu o argentino no Instagram.