Maradona: «O Messi não conseguia fazer no Nápoles aquilo que eu fiz»

Chegou à Europa para jogar no Barcelona, mas foi no Nápoles que fez história. Diego Maradona comparou-se a Messi, depois dos catalães terem enfrentado os italianos para a Liga dos Campeões.





"Gostava de o ter enfrentado. Ele veio jogar a um San Paolo já em decadência. O Messi não viveu o que eu vivi. Poderia facilmente jogar no Nápoles. No entanto, acho que ele não seria capaz de fazer o que eu fiz, quero sublinhar. Mas gostava que houvesse um Messi no Nápoles", disse o antigo jogador ao 'Gazzetta Dello Sport'