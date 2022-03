Mario Balotelli: «Em termos de qualidade não invejo o Cristiano Ronaldo ou o Messi»

Mario Balotelli deu uma entrevista ao portal 'The Athletic' onde garante que, em termos de qualidade, o seu futebol não fica a dever nada a Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. O avançado italiano, de 31 anos, joga ao serviço dos turcos Adana Demirspor, tendo marcado 11 golos em 24 jogos esta época."Tenho 100 por cento de certeza que a minha qualidade está no mesmo nível do Messi e do Cristiano, mas deixei passar certas oportunidades. No momento não posso dizer que sou tão bom quanto Cristiano, porque ele ganhou quantas Bolas de Ouro? Cinco? Não pode se comparar, ninguém pode comparar. Mas se falamos de qualidade para jogar futebol, não tenho que os invejar, para ser honesto", explicou o avançado.Mas Balotelli sabe que podia ter aproveitado melhor as qualidades que tem. "O meu maior erro foi sair do City. No ano em que saí, fiz uma boa temporada e meia no Milan, mas depois tive problemas. Durante todos esses anos fui vendo eles (City) ficarem cada vez melhores... Poderia ter ficado muito tempo, como Agüero. Se tivesse a mentalidade que tenho agora na época do City, teria ganho uma Bola de Ouro. Eu estou certo disso."