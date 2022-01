Mario Balotelli surpreendeu seleção italiana por causa da... perda de peso

A seleção italiana concluiu este sábado um pequeno estágio de preparação para os jogos do playoff para o Mundial'2022 e um dos destaques foi mesmo a chamada de Mario Balotelli. Atualmente nos turcos do Adana Demirspor, o sempre polémico avançado foi a maior surpresa reservada por Roberto Mancini e no final dos dois dias de treinos quem acabou surpreendido... foram mesmo os responsáveis da seleção. Tudo porque, de forma inesperada, o avançado de 33 anos aparece numa forma física impecável, como explicou o treinador adjunto Attilio Lombardo."Perdeu imenso peso. Não sei se por ter apanhado Covid ou algo do género. Não o via há muito tempo, já que agora é muito mais difícil acompanhar a sua progressão por estar a jogar fora do país. Mas sinceramente não esperava vê-lo em tão boa forma, foi uma agradável surpresa", confessou Attilio Lombardo, em declarações à RAI.