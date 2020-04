Mário Rui com saudades do futebol

Mário Rui garante que tudo tem feito para estar na melhor forma física para quando voltarem as competições. "Tenho saudades do futebol, mas é preciso fazer sacrifícios para que o regresso aconteça o mais brevemente possível. Temos treinado todos os dias com os meios que temos à disposição. Treinamos na varanda, no terraço, na garagem, segundo um plano específico que nos é enviado pela equipa técnica", garantiu o lateral, em entrevista à rádio oficial do clube.

Apesar de a paragem ter acontecido no "melhor momento da equipa", o empate a um golo na primeira mão dos ‘oitavos’ da Champions faz Mário Rui acreditar que o Nápoles pode eliminar o Barcelona: "Vai ser um jogo muito difícil frente a uma das melhores equipas do Mundo, mas no futebol as surpresas acontecem", defendeu o lateral-esquerdo.