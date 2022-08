Mário Rui: «Ronaldo no Nápoles? O balneário iria recebê-lo da melhor maneira possível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mário Rui está no Nápoles desde 2017 e a possibilidade de ter companhia portuguesa no clube ganha força , segundo avança o jornal 'AS'. Existe a hipótese de Cristiano Ronaldo jogar mesmo a Liga dos Campeões e rumar à Serie A italiana. O colega de CR7 na Seleção Nacional não tem dúvidas que seria bem recebido."Um jogador da qualidade dele pode jogar em qualquer lugar. Eu sei que ele se empolga nestes ambientes e que se sai muito bem. Eu sou tendencioso, mas para mim ele é o melhor jogador de todos os tempos. Deixa esta conversa para outros, vamos ver como tudo termina. Sou fã dele e tenho certeza que todo o balneário o receberia da melhor maneira possível", constatou em declarações à Rádio Kiss Kiss.