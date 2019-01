Martín Cáceres regressa pela terceira vez à Juventus

O internacional uruguaio Martín Cáceres vai alinhar na Juventus até final da época, por empréstimo da Lazio, comunicou esta terça-feira a equipa de Turim, heptacampeã italiana."A Juventus anuncia o acordo com a Lazio para a cedência temporária, até 30 de junho de 2019, dos direitos do jogador Jose Martín Caceres Silva, num acordo de 600 mil euros a serem pagos no corrente ano financeiro", revelou a Juve.Na Juventus, que vai representar pela terceira vez na sua carreira por empréstimo, o defesa uruguaio vai encontrar os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, autores dos golos da vitória na visita à Lazio (2-1), no passado domingo.Martín Cáceres tinha estado na Juventus em 2009/10, antes de representar o Sevilha, e depois de 2011/12 a 2015/16, épocas após as quais rumou aos ingleses do Southampton.