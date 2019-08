Martin Skrtel deixa Fenerbahçe e reforça Atalanta

O internacional eslovaco Martin Skrtel, que representou o Fenerbahçe nas últimas três temporadas, vai reforçar a Atalanta, anunciou esta sexta-feira o quarto classificado da última edição da Liga italiana.O clube de Bérgamo não revelou a duração do vínculo que rubricou com o central, de 34 anos, que estava livre de qualquer compromisso, depois de ter terminado contrato com o emblema turco.Skrtel, que soma 103 jogos pela seleção da Eslováquia, destacou-se nos russos do Zenit e em 2008 rumou ao Liverpool, clube pelo qual alinhou durante nove temporadas, antes de assinar pelo Fenerbahçe.A Atalanta foi terceira classificada da Serie A da época passada, assegurando, dessa forma, uma das vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões, em que vai participar pela primeira vez.