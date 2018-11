Márui Rui vence no duelo com Miguel Veloso

O Nápoles, com Mário Rui a titular, venceu este sábado por 2-1 em casa do Génova, com um autogolo aos 87 minutos, para a 12.ª jornada da liga italiana, liderada pela Juventus, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar.O Génova, com Miguel Veloso no onze e Pedro Pereira e Iuri Medeiros no banco, chegou à vantagem pelo costa-marfinense Christian Kouamé, aos 20 minutos, mas o Nápoles deu a volta com um golo do espanhol Fabián Ruiz, aos 62, e um autogolo de David Biraschi, aos 87.Com os três pontos conquistados, o Nápoles ascendeu provisoriamente da terceira à segunda posição, com 28 pontos, por troca com o Inter Milão, que soma 25 e menos um jogo, e a três da líder Juventus, que também leva menos uma partida.